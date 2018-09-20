Phantomgate tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de

İskandinav mitolojisinden ilham alan macera başlıyor: Netmarble’ın yepyeni oyunu Phantomage tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de

Dünya çapında Çin dışında 155 ülkede piyasaya sürülen zengin İskandinav mitolojisinden ilham alan macera RPG oyunu Phantomgate’de, oyuncular genç ve cesur bir Valkyrie olan Astrid’i takip ediyor. Astrid, kendisini esaretten kurtarmak için tanrılara meydan okuyan annesini, çılgın tanrı Odin’in pençelerinden kurtarmak için bir yolculuğa çıkıyor. Yolculuğunda dört eşsiz kahramanla birlikte ilerleyen eden Astrid, Midgard topraklarında seyahat ederken tehlike ve zorlukların üstesinden gelmeli ve Hayal olarak bilinen düşman canavarları saf bir hale getirerek ekibine katmalı – bunların hepsini aslında annesine kavuşabilmek için yapıyor.

Oyunun çıkması ile birlikte, oyuncular yan kamera açısından maceralarla süslenen, klasik tur bazlı RPG mücadelesi ile gerçek zamanlı PvP özelliklerinin iç içe geçtiği bir deneyim yaşayacak. Astrid’i Midgard’a sürükleyen bu ilgi çekici hikayede, birbirinden güzel platform oyunu tarzı bölümlerde konsol kalitesindeki grafikler, zorlu bulmacalar ve çok daha fazlası yer alıyor. Ayrıca, Astrid’in yolculuğunda belirli görevleri tamamlamak için, oyuncuların keşfedebileceği, savaşabileceği, biriktirebileceği ve evrimleştirebileceği 300’ün üzerinde eşsiz Hayal yer alıyor.

Netmarble Bölüm Direktörü Jung-ho Lee oyunla ilgili şöyle konuştu:

“Bu yepyeni oyunumuzda Netmarble’daki Phantomgate yaratıcı ekibi oyuncular için kendilerine yakın bulacakları karakterlerin yer aldığı keyifli bir hikaye sunmayı amaçladı. Takipçilerin Netmarble oyunlarında görmeye alıştığı ayrıntılı oyun mekaniği, mobil cihazlarda sunulan en iyi oyun içi grafiklerden bazıları ile zenginleştirildi. Astrid’in – ve oyuncuların – maceralarını hayata geçirmeyi ve oyunun gelecekteki güncellemeleri ile birlikte bu macerayı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Bugünden başlayarak, ilk Phantomgate oyun içi etkinliği -Sürpriz Yumurtaları Bulma- 17 Ekim’deki bitiş tarihine kadar tamamlamaları için oyunculara açık olacak. Etkinlikle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz:

Katılım için, oyuncular oynadıkları görevleri tamamladıklarında oyun içi ipuçlarını bulacaklar. Bu ipuçlarını keşfettikten ve Sürpriz Yumurtaları bulduktan sonra, oyuncular puanlarını yükseltebilir ve etkinlik sıralamasında yükselebilirler.

Oyuncular ayrıca, özel bir arkadaş koduyla arkadaşlarını Phantomgate oynamaya davet ederek puanlarını ve derecelerini yükseltebilirler. Her gün oyuna giriş yaparak da ödüller kazanabilirler.

Phantomgate’in önemli özellikleri:

Sıra tabanlı Güçlendirme ve Zayıflatmalar İçeren Saldırı Sistemi– Phantomgate savaş sırasında, ilerletici ve geriletici etkileri olan baloncuklar rastgele olarak ortaya çıkacak. Oyuncular bu baloncuklara dokunarak onları uygun karakterlere sürükleyebilecek. Saldırı artırıcılar, savunma azaltıcılar ve çok daha fazlası bu etkilerin arasında yer alıyor.

Gerçek Zamanlı PvP Sistemi – Phantomgate, oyuncular arasında zorlu bir mücadele gerçekleşmesi için Baloncuk Savaş sisteminin stratejik kullanımı sayesinde gerçek zamanlı senkronizasyon sunar.

Hayal Evrim Sistemi – Oyuncular Midgard’ı keşfettikçe ve Hayallerini evrimleştirdikçe, takım arkadaşlarının ileri seviye evrimlerini nasıl yönlendirebileceklerini seçme şansına sahip olacak. Oyuncular, belirli eşyalarla evrimleştirmeyi seçerek, aralarında seçim yapabilecekleri birçok alternatif Hayal evrimleştirmesine sahip olacak. Bunların hepsi farklı görünümler, öğeler ve kullanılabilecek yetenekler sunacak.

Netmarble’ın, Koreli ünlü pop yıldızı “Heize” ile birlikte hazırladığı oyun müziğinin videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz:



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