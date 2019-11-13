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Destek birimleri sahaya indi! Tıbbi araştırmaların başındaki yetenekli şifacı Mercy’nin geçmişiyle yüzleştiği ve savaşa yeniden dahil olup olmayacağı hakkında önemli bir karar verdiği yepyeni kısa Overwatch hikâyesi “Valkyrie” şimdi sizlerle.

Ayrıca yeni görev Mercy’nin Çağrısı 12 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında oyunculara 8 yeni sprey, bir oyuncu simgesi ve efsanevi Dr. Ziegler kostümünden oluşan toplam 10 ödüle sahip olma şansı tanıyor!

OYNADIKÇA KAZANIN

Hızlı Oyun (Quick Play), Rekabetçi Oyun (Competitive Play) ya da Arcade modlarında kazanacağınız maçlar size yeni bir oyuncu simgesi, yeni spreyler ve yepyeni efsanevi kostüm Dr. Ziegler olarak geri dönecek!

3 oyun kazanana 1 oyuncu simgesi
6 oyun kazanana 2 yeni sprey
9 oyun kazanana yeni efsanevi kostüm Dr. Ziegler

SEYRETTİKÇE KAZANIN

Yetmez mi? O halde daha fazla Mercy kozmetik eşyası kazanmak için ilgili Twitch yayınlarını seyredin. Katılımcı yayıncılarımızın 2 Aralık tarihine kadar yapacağı yayınları her seyrettiğinizde daha fazla Twitch Drop kapma şansına sahip olacak ve Mercy’nin Çağrı Görevi kapsamında toplam 6 ekstra sprey kazanma fırsatı elde edeceksiniz!

2 saat yayın seyredene 1 yeni sprey
4 saat yayın seyredene 2 yeni sprey
6 saat yayın seyredene 3 yeni sprey

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