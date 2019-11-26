Playstore’dan yıl sonu indirimi

Gönderen - - Genel, Haber , , , , , , , ,
0

Playstore, 26 Kasım tarihinde başlayan kampanya kapsamında aralarında FIFA 2020, Need For Speed Heat, Red Dead Redemption 2 ,PES 2020, NBA2K20, Assassin’s Creed Odyssey, Mortal Kombat 11 ve Battlefield V gibi en yeni ve popüler oyunların dahil olduğu 500’e yakın oyunu yüzde 90’a varan indirimlerle sunuyor. 9 Aralık’a kadar devam edecek kampanyaya yeni oyunlar da dahil olmaya devam edecek. Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, oyunseverlere sunduğu avantajları “Büyük Yıl Sonu İndirimleri” ile sürdürüyor. 26 Kasım – 6 Aralık tarihlerinde devam edecek kampanya süresince oyunseverler dev yayıncıların en sevilen oyunlarına yüzde 90’a varan indirimlerle sahip olabilecek.

Yeni oyunlarda da indirim fırsatlarının sunulmaya devam edeceği kampanyaya ilişkin güncel bilgilere ve detaylara https://www.playstore.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

ASUS Republic of Gamers kablosuz oyuncu kulaklığı ROG Strix Go 2.4’ü duyurdu https://t.co/intm0DEYYy https://t.co/oBvMg3M7xV
Netmarble EMEA’nın Hyper Jam etkinliği 29 Kasım’da Gaziantep’te https://t.co/8Q79YCuxos https://t.co/oyXewAHBdp

Flickr