Playstore’dan yıl sonu indirimi

Playstore, 26 Kasım tarihinde başlayan kampanya kapsamında aralarında FIFA 2020, Need For Speed Heat, Red Dead Redemption 2 ,PES 2020, NBA2K20, Assassin’s Creed Odyssey, Mortal Kombat 11 ve Battlefield V gibi en yeni ve popüler oyunların dahil olduğu 500’e yakın oyunu yüzde 90’a varan indirimlerle sunuyor. 9 Aralık’a kadar devam edecek kampanyaya yeni oyunlar da dahil olmaya devam edecek. Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, oyunseverlere sunduğu avantajları “Büyük Yıl Sonu İndirimleri” ile sürdürüyor. 26 Kasım – 6 Aralık tarihlerinde devam edecek kampanya süresince oyunseverler dev yayıncıların en sevilen oyunlarına yüzde 90’a varan indirimlerle sahip olabilecek.
Yeni oyunlarda da indirim fırsatlarının sunulmaya devam edeceği kampanyaya ilişkin güncel bilgilere ve detaylara https://www.playstore.com/ adresinden ulaşılabiliyor.