Tencent ve PUBG Mobile Orta Doğu oyun pazarı hakkında konuştu

Tencent ve PUBG MOBILE, yayınlamış oldukları The Future of the Games Industry & Ecosystem (Oyun endüstrisinin Geleceği & Ekosistemi) isimli raporda, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) oyun pazarındaki potansiyel büyüme ve oyun ekosistemindeki geleceğe yönelik tahminlerden bahsetti.

Rapor, Dubai Studio City’de gerçekleşen film, oyun, video ve müzik festivali ON.DXB’de açıklandı. PUBG MOBILE başkanı ve Tencent küresel yayın departmanı genel müdürü Vincent Wang; Newzoo Senior Pazar Araştırma Analisti Tom Wijman; Tencent Oyun Enstitüsü Uzman Eğitmeni Jim Liu; Riot Games Lokalizasyon Yöneticisi Rafed Salem ve Dubai Wollongong Üniversitesi Asistan Profesörü Dr. Hock Chuan Lim gibi isimlerin yer aldığı panelde bölgesel oyun pazarının imkanları ve oyunların eğitim ve kariyer gelişimine olan katkıları da konu edinildi.

Yayınladıkları raporda, oyun sektörünün geleceğinden ve ekosisteminden bahsedilirken, video oyunlarının bölgesel ekonomi ve sosyal kalkınmaya olan pozitif katkılarını da içeren çeşitli öngörülere de değinildi.

Küresel oyun ve espor analiz şirketi Newzoo‘nun araştırmalarını içeren rapora göre, büyümekte olan Orta Doğu ve Afrika oyun pazarının toplam geliri 2019 sonunda 4,8 milyar dolara ulaşırken, bunun %58‘ini mobil oyunların oluşturacağı belirtiliyor. Bununla birlikte küresel pazarın 2019 sonunda %7,2 büyüyerek 148 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Rapora göre, küresel rakamların ciddi bir kısmını mobil oyunlar oluşturuyor.

Oyun pazarını şekillendiren üç trend

Oyunlar dijital ekonomide anahtar bir noktaya sahipler. Pek çok kişi için artık birincil eğlence seçeneği olmasının yanı sıra, eğitim ve iş gibi alanlarda da katılımı artırmak için kullanılmaya başlandılar. Oyunların büyüyen gücüne değinen Newzoo Senior Pazar Araştırma Analisti Tom Wijman oyun pazarını şekillendirmekte olan trendlerden de bahsetti.

Geçen sene müzik ve film sektörlerini geride bırakan oyun sektörü, artık televizyon alışkanlığının yerini alarak insanlar için en önemli eğlence kaynağı oldu. Fan topluluklarının potansiyelinin farkında olan oyun şirketlerinin diğer sektörlere de açılmasıyla birlikte Tomb Raider, Mario ve Pokemon gibi sevilen yapımları film ve dizi sektörlerinde de görmeye başladık.

Mobil oyunlar konusunda da dünya genelinde müthiş bir yol katettiğimiz ortada. Apple ilk akıllı telefonunu 2007’de çıkardığında bu telefon oyunları desteklemiyordu bile! Aradan geçen 12 yıl içinde ise mobil oyunlar uygulama kategorilerinin içinde zirveye çıkmayı başardı.

Yeni lokalizasyonlar

Günlük 50 milyon aktif kullanıcıya sahip olan PUBG Mobile, toplamda 400 milyon indirilmeye ulaşmış durumda.

Firma, MENA bölgesindeki oyuncuların kesintisiz ve gecikmesiz olarak oyunu oynayabilmesi için bu bölgede sunucu açtığını duyururken lokalizasyon çalışmalarına başladıklarını da açıkladı. Yeni lokalizasyon sistemine göre artık bulunduğunuz ülkeye göre kıyafetler de değişmeye başlayacak.

PUBG MOBILE başkanı ve Tencent küresel yayın departmanı genel müdürü Vincent Wang, “Cep telefonlarının kullanımındaki artış ile birlikte insanların medyayı kullanma şekilleri değişiyor. Dünyanın önde gelen internet teknolojisi şirketlerinden biri olarak, teknolojideki gelişmelerin insanların eğlenmesini geliştirebileceğine inanıyoruz. Tencent ve PUBG MOBILE, oyunculara en iyi oyun deneyimini getirmeyi ve oyuncularımızı neşe ve eğlence ile birleştirmeyi görev ediniyor.”