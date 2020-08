PUBG Eylül ayında PlayStation Plus’a geliyor

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından biri olan PUBG, Eylül 2020’de PlayStation Plus üyeleriyle buluşacağını duyurdu. Ayrıca 8.2 Güncellemesi konsolda ve Stadia canlı sunucularında bugün kullanıma sunulmuş durumda.

Eylül Ayı PS Plus Oyunu: 1 Eylül’den 5 Ekim’e kadar PUBG, PS Plus üyeleri için aylık oyun serisinin bir parçası olacak. Bunu kutlamak için şenlikler, ek satışlar ve promosyonlarla uzatıldı:

PS Plus Drop Pack: PS Plus üyelerine ayrıca SLR için BATTLESTAT Rip Tide silah görünümü, Killer Clown seti (peruk, maske, takım elbise, pantolon, ayakkabı) ve Survivor Pass: Payback’te beş seviye sağlayan indirilebilir içeriğe özel erişim verilecek. PUBG – PlayStation Plus Drop Pack, 1 Eylül’den 6 Ekim’e kadar PlayStation Store’dan indirilebilir.

PUBG G-Coin İndirimi: 1 Eylül’den 6 Ekim’e kadar G-Coin tüm PlayStation kullanıcıları için %10 indirimli olacak.

Eylül Ayı Oyuna Giriş Etkinliği:

Tüm konsol ve Stadia oyuncuları Eylül ayında her hafta sonu PUBG’ye giriş yaparak aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere çeşitli oyun içi görünümler elde edebilir:

1. Hafta Sonu (4-6 Eylül): Okul Gömleği

2. Hafta Sonu (11-13 Eylül): Mandarin Ceket (Siyah)

3. Hafta Sonu (18-20 Eylül): Pileli Mini Etek (Siyah)

4. Hafta Sonu (25-27 Eylül): Velcro Spor Ayakkabısı

8.2 Güncellemesi Yayında: Artık konsolda ve Stadia’da mevcut olan en son güncelleme, yeni Yanıltıcı Bomba ve MG3 Hafif Makineli Tüfek ile beraber cephaneliğe yepyeni araçlar getiriyor. Diğer özellikler arasında lobi müziği seçeneğinin eklenmesi ve oyun sırasında kaskınızı kapatma seçeneği de bulunuyor.

CS2 Pick’Em Challenge: Bugün konsolda mevcut olan PCS2 Pick’Em Challenge, oyunculara her bölgesel PCS2 turnuvasının kazananlarını tahmin ederek ödüller kazanma şansı sunuyor. Oyunuzu kullanmak için kutlama amaçlı PCS2 öğeleri satın alarak veya turnuvaları izleyerek ücretsiz kuponlar kazanarak elde edilebilecek bir oylama kuponu gereklidir. Kazananların başarılı bir şekilde tahmin edilmesi, oyunculara daha özel oyun içi öğeler için kullanılabilecek Esports Puanları (EP) kazandıracak.

Yeni Yarışma: #LastDesignStanding yarışmasıyla oyunculara nakit ödül kazanma şansı için en iyi peluş tasarımlarını gönderme fırsatı verliyor. Yarışma hakkında daha fazla bilgi için bu linki ziyaret edebilirsiniz.