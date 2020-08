PUBG MOBILE turnuvasına Türk takımı damga vurdu

PUBG MOBILE Dünya Ligi Season Zero West şampiyonu Türk takımı Futbolist oldu

Türkiye’de PUBG MOBILE’a ve PUBG MOBILE Esports’a ilgi her geçen gün artarken büyük başarılar da peşi sıra geliyor. 6-9 Ağustos’ta oynanan PUBG MOBILE World League (PUBG MOBILE Dünya Ligi –PMWL) Season Zero West Finalleri’nin kazanını Futbolist, bu şampiyonlukla bugüne kadar bir Türk takımının tek turnuvada elde ettiği en büyük para ödülünün de sahibi oldu.

PMWL Season Zero Finalleri şampiyonların belirleneceği son ana kadar aşırı çekişmeliydi ve adeta uzman yetenekler gösterisine dönüşmüştü. PMWL West‘te Futbolist, saha kenarında onları son maçta yenen Loops Esports‘un şampiyonluk mücadelesini izlerken, Loops Esports’un Udr Killers‘a yenilmesi sonucu liderliği ele geçirerek kazanan ekip oldu. PMWL Season Zero Finalleri ve 3 haftalık Regular Season(Lig Maçları) ardından Futbolist bütün PMWL West Season Zero boyunca toplam 127.000 Amerikan doları kazandı.

PMWL Zero Sezonu Finali’nin ardından Futbolist’ten Alper Umut “Solkay” Can Ayyıldız, PMWL Season Zero West Finali’nin açılış MVP(En Değerli Oyuncu)‘si seçilerek, yarışmadaki üstün performansından dolayı 10.000 Amerikan doları ödül aldı.

PMWL Lig finallerinde, PUBG MOBILE Esports eş zamanlı 1,1 milyon izleyiciyle tüm zamanların en yüksek izlenme rekorunu kırdı. PUBG MOBILE Global Espor Direktörü James Yang: “Türkiye’de espora gittikçe artan bir ilgi görüyoruz. Bu sebeple biz de Türkiye’de büyük bir ulusal turnuva başlatmayı planlıyoruz. Türkiye’de mobil espor ekosistemi kuracağız ve bu ekosistem sayesinde Türk oyuncularımızla daha da yakınlaşacağız.” dedi.

1 Eylül tarihinde başlayacak olan PUBG Mobile Club Open (PMCO) 2020 Sonbahar Dönemi’nde Türkiye’de 32 takım, 12 gün boyunca PMWL West şampiyonu Futbolist’le mücadele edecek ve yeni

PMCO Türkiye şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.