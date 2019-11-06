PUBG Global Champıonshıp 2019 Grup Aşaması Ve Özel Oyun İçi Eşyalar Çok Yakında

Bugün PUBG Corporation, bu hafta sonu başlayacak olan PUBG Global Championship (PGC) hakkındaki detayları açıkladı. Grup Aşaması (8-10 Kasım) ve Yarı Finaller (15-17 Kasım) Manhattan Beach’teki OGN Super Arena’da gerçekleştirilecek. Büyük Finaller (23-24 Kasım) ise Kaliforniya’daki Oakland Arena’da düzenlenecek.

PC ve konsol oyuncuları, 6-26 Kasım tarihleri arasında heyecan verici bir dizi özel oyun içi eşyaları satın alarak PGC heyecanını yaşayabilecekler. Eşyalar arasında PGC 2019 Giysi Seti, Savaş Seti, M416 Silah Kostümü, Dacia Kostümü ve Victory Dance Emote yer alıyor. Eşya gelirinin yarısı katılımcı takımlara dağıtılacak. %25’i doğrudan 2 Milyon Dolarlık PGC ödül havuzuna eklenecek, kalan %25 ise PGC Pick’Em Challenge Etkinliği ile takımlar arasında paylaşılacak.

PGC Pick’Em Challenge Etkinliği 6-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ve espor hayranları turnuva kazananlarını doğru tahmin etmeleri durumunda seçkin ödüller kazanacaklar. Katılım sağlayan PC oyuncuları, her eşya aldıklarında bir adet oyun içi Takım Seçim Kuponu sahibi olacaklar. Oyuncular ayrıca herhangi bir genel karşılaşmanın ilk 10’unda bitirerek tek bir Takım Seçim Kuponu kazanabilirler. Kuponlar, kazanan takımı tahmin etme fırsatı için kullanılabilir ve doğru tahmin edenler, başka hiçbir yerde elde edilemeyen özel bir PGC Silah Kostüm Seti sahibi olacaklar. Bu sette AKM, SCAR-L, Mini 14, Kar98k ve Tava kaplamaları yer alıyor. Konsol oyuncularının özel PGC 2019 Silah Kostüm Setine nasıl sahip olabilecekleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen resmi internet sitesini ziyaret edin.

PUBG Global Championship, bu hafta sonu Grup Aşamasında yarışan 32 takımla, dünyanın dört bir yanından en iyi PUBG Esports takımlarını bir araya getiriyor:

Son olarak izleyiciler, dünya klasmanındaki yeteneklerin turnuva boyunca usta görüşlerini bildirdiği oyun sunucularına, analizcilere ve verilen röportajlara bakabilirler:

● Richard Simms (The Simms)

● Michael Navarro (Porosaurus)

● James Oates (Matrym)

● Lauren Scott (Pansy)

● Clinton Bader (Paperthin)

● Jake Brander (Zenox)

● Steve Pierce (Toffees)

● Patrick Lu (Frosz)

● James Carrol (Kaelaris)

● Martin Goeth (Avnqr)