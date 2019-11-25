PUBG Güncelleme 5.2 ile Çivi Kapanı, Vikendi Güncellemesi ve daha fazlası geliyor!

Sezon 5 devam ediyor ve araçlarla eğlence yeni bir yıkıcı alet ile devam ediyor. PUBG Güncelleme 5.2, Çivi Kapanı, Yol Noktası Sistemi, Vikendi’de bazı dengeleyici güncellemeler ve PUBG Labs ile içeriği test etmek için yeni seçenekler sunuyor. Bu güncellemede, oyuncular yeni eklenen Çivi Kapanı’nı yerleştirerek araç saldırılarının önüne geçebilecekler. Ayrıca Vikendi, karla kaplı adayı bir keskin nişancının oyun alanına dönüştürecek birçok iyileştirme ve değişiklik sunuyor. Daha savunulabilir keskin nişancı pozisyonları için birçok binanın pencereleri azaltıldı, küçük şehirlerde daha fazla görüş alanı için bazı binalar ve molozlar kaldırılırken, trafiğin yoğun olduğu alanlardaki duvarlar, ağaçlar ve kayalar taşıtların daha iyi manevra yapabilmeleri için temizlendi.

Biraz yönünü kaybetmiş mi hissediyorsun? PC Oyuncuları ve takım arkadaşları artık Yol Noktası sistemi ile stratejilerini, rotalarını ve yönlerini daha iyi planlayabilirler. Son çembere kadar rotanızı tamamlamak için birden fazla rota noktaları işaretlerken herkese öncülük edin. Son olarak, bu güncelleme PUBG Labs ile deneysel içeriği test etmek için yeni bir yolun eklendiğini de gösteriyor. Labs, topluluğun Battle Royale etrafındaki olasılıkları daha fazla araştırmasını sağlayacak deneysel sistemler ve oyun modları içerecek.

Tüm bu güncellemeler ve daha fazlası, Güncelleme 5.2, 20 Kasım’da PC canlı sunucularında ve 26 Kasım’da konsol canlı sunucularında başlatıldığında erişilebilir olacak. Tüm yama notlarına bu linkten ulaşabilirsiniz.