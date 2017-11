Razer BlackWidow Ultimate Artık Suya ve Toza Dayanıklı!

Su ve toza karşı koruma gibi özelliklerle donatılan Razer BlackWidow Ultimate, bugüne kadarki en esnek oyuncu klavyesi olma iddiasını da taşıyor. IP54 sertifikası almayı başaran klavye, kendisine zarar verebilecek toz parçaları ve kazayla gerçekleşen su dökülmelerine karşı koruma sağladığını kanıtladı.

Razer’ın CEO’su Min-Liang Tan, “Oyunculara yönelik klavyelerimizi geliştirmeyi hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. The Razer BlackWidows Ultimate bugüne kadarki en dayanıklı suya ve toza karşı koruma sağlayan klavye olmayı başardı.” Cümlelerini sarfetti.

The Razer BlackWidow Ultimate ayrıca her biri ayrı ayrı arka aydınlatmaya sahip tuşlarıyla da ön plana çıkıyor. Her yeşil ışık Razer’ın kendi Synapse yazılımı aracılığıyla tek tek kişiselleştirilebiliyor ve kullanıcılara oldukça geniş bir dinamik ışıklandırma efekti yelpazesi sunuyor. Oyuncular gelişmiş ışıklandırma efekt konfigürasyon aracı sayesinde çeşitli ışıklandırma profilleri de oluşturabiliyor.

The Razer BlackWidow Ultimate ayrıca direct olarak oyunculara yönelik olarak geliştirilen, ödüllü Razer Mechanical Switches teknolojisine de sahip olarak üretiliyor. Razer Green Switch seçeneği ile piyasaya sürülen klavye ile birlikte Razer, oyun oynamak için optimize edilmiş çalıştırma ve sıfırlama tepkisi ile endüstriye öncülük ediyor. 80 milyon tuş vuruşuna kadar bir ömrü olan Razer Mekanik Anahtarı, dayanıklılık için tasarlandı ve her tuşa basışınızda güvenilir şekilde en iyi performansı sağlamayı hedefliyor.

Fiyat:

ABD – 109.99$ / Avrupa – 119.99€

Piyasaya Çıkış Tarihi: Razerzone.com’ dan şu anda satın alınabilir durumda. Dünya çapında – 2017’nin 4. çeyreği

Ürün Özellikleri:

Razer™ Mechanical Switches ile 50 g harekete geçirme gücü (Razer Green)

80 milyon tuş vuruş ömrü

IP54 sertifikalı su ve toz dayanıklılığı

10 tuşa kadar anti-ghosting

Razer Synapse uyumlu

Dinamik ışıklandırma efektleriyle her biri ayrı ayrı ayarlanabilir arka aydınlatma

Klavyeyi kullanırken aynı anda makro kaydı imkanı ve tamamen programlanabilir tuşlar

Oyun modu seçeneği

1000Hz Ultrapolling

Boyutlar: 203 mm (Uzunluk)x 153 mm (Genişlik) x 60 mm (Yükseklik)

Ağırlık: 348 g

