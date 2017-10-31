Shadow of the Colossus Remake tarih aldı!

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Orijinali Team Ico tarafından geliştirilen ve önce PlayStation 2, sonra da PlayStation 3’ün en iyi oyunları arasında yer almayı başaran unutulmaz klasik Shadow of the Colossus, tamamen yeniden yapılmış haliyle ve PS4’e özel olarak 6 Şubat 2018’de bizlerle buluşacak.

Sanki gökdelen boyutunda canavarlarla savaşmıyormuşuz gibi oynarken eşsiz bir huzurla dolmanızı sağlayan, bitirdikten sonra ise bir daha unutamayacağınız bir tat bırakan oyun, bu kez Bluepoint Games’in HD Remastered konusundaki engin tecrübesi ile geri dönüyor.

Orijinal oyunun yönetmeni Famijo Ueda bu projeye dahil değil ancak kendisinin Sony’ye bazı değişiklik önerilerinde bulunduğunu biliyoruz. Sony ise oyunun geliştirilmiş görseller ve ara sahneler dışında eskisinden farklı olmayacağını açıklamıştı.

Oyunun ne kadar değiştiğini şu aşamada bilemiyoruz ancak eski oyunu o kadar özlemişiz ki, elimizden ancak “gel, ne olursan ol yine gel” demek geliyor.

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