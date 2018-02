Star Trek Online için özel üretim uzay gemileri.

Bugün, önde gelen ücretsiz MMORPG yayıncısı Perfect World Europe ve Cryptic Studios, San Francisco menşeli, integral gerçeklik şirketi Mixed Dimensions ile ortak bir girişimini beyan etti. Bu birliktelik, doğrudan Star Trek Online’ın PC versiyonundan alınmış, isteğe göre uyarlanan, el yapımı 3D yıldız gemileri sunuyor. Bu mart ayında kaptanlar, oyunda mevcut olan yıldız gemilerinin neredeyse tümü arasından seçim yapabilecekler ve isteğe göre uyarlanan, elle boyanmış, 3D baskılı bir model ayaklarına gelecek. Ücret dâhil, ayrıntılı bilgi yakında duyurulacak.

Star Trek Online İdari Yapımcısı Stephen Ricossa, konuyla ilgili açıklamasında, “Star Trek Online’ı fiziksel evrene açmaktan büyük sevinç duyuyoruz. Mixed Dimensions ile olan yeni ortaklığımız, topluluk üyelerimize gözde yıldız gemilerini ölümsüzleştirme imkânı sunacak. Piyasaya sürüldüğünde kaptanlarımızın tepkilerini görmek için sabırsızlanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Mixed Dimensions Genel Müdürü Muhannad Taslaq ise “Mixed Dimensions’ın GamePrint teknolojisi, Star Trek Online oyuncularını güçlü bir integral gerçeklik deneyimiyle tanıştıracak. Perfect World Entertainment ve Cryptic Studios’taki müthiş tasarım ekibiyle çalışarak, tamamen uyarlanmış, son derece ayrıntılı gemi modellerini Star Trek tutkunlarına ulaştıracak olmak bizi çok heyecanlandırıyor.” diye konuştu.

Star Trek Online kaptanları, Mixed Dimensions’ın GamePrint teknolojisiyle oyun içi yıldız gemilerine ilk kez hayat verecekler. Bu teknoloji, firmanın tescilli 3D baskı çözümüyle usta sanatçılardan oluşan ekibinin el işçiliğini birleştiriyor. Star Trek Online’da şu anda 500’den fazla yıldız gemisi mevcut. Bunların birçoğu markanın Star Trek: The Original Series, Star Trek: Enterprise ve Star Trek: Deep Space Nine dâhil, en sevilen dizi ve filmlerinden geliyor. Oyunun kapsamlı gemi düzenleyicisi, oyuncuların sahip oldukları neredeyse her gemiyi, isim, renk, kalkan görünümünden, uçan daire ya da motor gibi yekpare gemi bölümlerine kadar özelleştirebilmesini sağlıyor.

Oyuncular, oyunda kendi yıldız gemilerini tasarladıktan sonra modeli GamePrint web sitesine yükleyebilirler. Burada onlara bazı satın alma seçenekleri sunulacak. Kaptanlar verdikleri siparişle firmanın usta sanatçılarından birine, yıldız gemilerinin inanılmaz ayrıntılı, çok kaliteli, 30 cm’lik reçine versiyonunu boyatabilir. Ayrıca, tek renkli versiyonu ya da gemiyi tamamen kendileri boyamak için, astar boyalı versiyonu sipariş edebilirler. Klasiklerden şaşmamak isteyenler için GamePrint, Star Trek Online’a münhasır olan, en popüler yıldız gemilerini taklit eden 20 tamamlanmış model de sunacak.

