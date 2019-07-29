SteelSeries’den yeni nesil mekanik oyuncu klavyesi

SteelSeries, tamamen ayarlanabilir anahtarlara sahip çok yönlü yeni mekanik oyun klavyelerini duyurdu!

İlk mekanik oyun klavyesi üreticisi olan SteelSeries, tamamen ayarlanabilir anahtar özelliği ile dünyanın en özelleştirilebilir mekanik oyuncu klavyeleri Apex Pro ve Apex Pro TKL’yi duyuruyor. Apex Pro, oyunculara isabetli ve hızlı bir oyun deneyimi için her tuş anahtarına mesafe ayarlama imkanı sunuyor. Türünün ilk örneği olan klavye, Counter-Strike: Global Offensive oynarken, diğer oyunlarda veya gündelik işler arasında otomatik özelleştirme geçişleri yapıyor.

OmniPoint ayarlanabilir anahtarları

Genel olarak yazarlar ve bazı oyuncular hatasız çalışma için daha düşük, daha uzun bir çalıştırma anahtarı (3.6 mm) tercih ederken diğer kullanıcılar hız için 0.4 mm kadar hassas olan daha yüksek bir çalıştırma anahtarı tercih edebiliyor. Apex Pro’nun patentli OmniPoint ayarlanabilir çalıştırma anahtarları, oyuncuların tuşlarının hassasiyetini seçmelerine olanak sağlayan manyetik sensörler kullanıyor. SteelSeries Engine tarafından desteklenen Apex Pro, hem oyunlarda hem de gündelik kullanım için ayrı ayrı otomatik hassasiyet ayarları ayrıcalığı sunuyor. Ayrıca mekanik sensörler klasik mekanik anahtarlara kıyasla daha hızlı tepki süresi sağlarken Apex Pro’yu dünyanın en hızlı tepki veren klavyesi yapıyor.

OmniPoint ile ilgili olarak SteelSeries CEO’su Ehtisham Rabbani, “Klavye anahtarı pazarına gelen yenilikler son on yılda gözle görülür şekilde azaldı. OmniPoint anahtarları içindeki yeni ve patentli teknolojimizle, oyuncular artık oyun içerikleri oluşturmak ve daha fazlası için tek ve en iyi klavye seçeneğine sahipler. Apex Pro, her oyuncunun özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine uyum sağlayabilen piyasadaki tek klavye” dedi.

OLED akıllı ekran

Yeni OmniPoint anahtarlarının yanı sıra, yeni Apex Pro serisi entegre bir OLED akıllı ekrana sahip. Akıllı ekran; Discord, Spotify, CS:GO ve Dota2 gibi oyunlar ve uygulamalardan anında bildirimler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların anahtarlarını doğrudan klavye üzerinden özelleştirmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, SteelSeries Engine yazılımı aracılığıyla daha fazla özelleştirme deneyimleyebiliyorken, klavyenin hassasiyetini özelleştirmeye gerek kalmıyor. OLED akıllı ekrana ek olarak, Apex Pro serisi kullanıcıların anında ses ve diğer ayarları ayarlamalarına imkan veren bir tıklanabilir metal silindir ve medya anahtarı bulunduruyor. Tuşlar SteelSeries Engine ile daha da özelleştirilebilir. Alüminyumdan yapılmış kırılmaz, dayanıklılık ve sağlam yapısıyla bir uçak sağlamlığında olan Apex Pro serisi, diğer SteelSeries çevre birimleriyle RGB aydınlatma senkronizasyonuzasyonu için ayarlanabiliyor. Apex Pro kullanıcıların klavye üzerinde doğrudan ayarlarını kaydedebilecekleri beş on-board profil bulunuyor. Kolay erişilebilir USB bağlantısı için bir USB portu, çerçeve altında üç yönlü kablo yönlendirme ve her iki model ekstra konfor için birer premium manyetik bilek desteği ile geliyor. Apex Pro’nun hem tam boyutlu hem de sayısal tuş takımı olmayan kompakt (TKL) seçenekleri mevcut. Amerika’da satışlarına 11 Haziran 2019’da başlanan Apex Pro, şu an için 199,99 dolardan satışa sunuldu. Apex Pro TKL ise 179,99 dolar gibi bir fiyatlandırmaya sahip. Bu ürünlerin Türkiye’deki satış fiyatları ise merakla bekleniyor.

Apex 7 ve Apex 7 TKL

Ürün kalitesi olarak Apex Pro ile aynı seviyede olan bu klavyelerde sadece OmniPoint ayarlanabilir çalışma anahtarı yerine oyuncular için daha standart hale getirilmiş kırmızı, mavi ve kahverengi anahtarlar arasından seçim yapabiliyorlar. Haziran ayında Amerika’da Apex 7 modeli 159,99 dolar olarak fiyatlandırılırken Apex 7 TKL modeli ise 129,99 dolardan raflardaki yerini aldı. Yakın zamanda Avrupa ve Asya’da da satışlarına başlanacak olan ürünlerin Türkiye fiyatları ise merakla beklenen konular arasında.

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