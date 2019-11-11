TCL Communication’un ilk akıllı telefonu TCL PLEX Türkiye’de satışa çıktı

TCL Communication, ekran alanında bilinen uzmanlığını mobil cihazlara taşıyan ve kendi adını taşıyan ilk akıllı telefonu TCL PLEX’i Türkiye’de satışa sundu. TCL’in NXTVISION görsel teknolojisi ve üst düzey görüntü kalitesine sahip ekranıyla canlı görüntüler elde etmek mümkün hale geliyor. Süper “düşük ışık” sensörü ve süper geniş açılı lense sahip üçlü yapay zekâ kamerasıyla kaliteli görüntüleme standartları sunan TCL PLEX, ayrıca akıllı telefonunuzu her zaman en verimli biçimde kullanabilmeniz için akıcı ve sezgisel bir arayüz de sağlıyor.

Özel ekran motoru ve SDR’den HDR’ye gerçek zamanlı video dönüştürme özelliği

TCL PLEX ile çekilen görseller TCL NXTVISION ile gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor ve böylece daha parlak renkler elde ediliyor. 6 eksenli renk iyileştirme özelliği sayesinde fotoğraflar ve videolar daha net bir kontrasta sahip oluyor.

Çok daha canlı ekran

TCL PLEX ile kullanıcılar diledikleri zaman özel ekran motorunu kullanarak sinema kalitesinde görüntüler elde edebiliyor. Yüzde 90 ekran-cihaz boyutu oranına sahip 6.53 inç FHD+ TCL Dotch™ ekranlı ön kameraya sahip bu cihaz, Qualcomm® Snapdragon™ işlemci kullanıyor. TCL PLEX ayrıca SDR’den HDR’ye gerçek zamanlı dönüştürme özelliği sunarak kullanıcıların HDR kalitesinde izleme deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Uyarlanabilir renk ve parlaklık

TCL PLEX, göz yorgunluğuna karşı koruma sağlıyor ve “Uyarlanabilir Ton”, “Okuma Modu” ve “Göz Konforu Modu” ile sürekli olarak en iyi ekran netliğini sunuyor.

Düşük ışıkta dahi kaliteli çekim özelliği

Üçlü kamerayla donatılan TCL PLEX, 4K kayıt özelliğine sahip 48MP ultra yüksek çözünürlüklü Sony sensörlü yapay zekâ kamerasıyla kullanıcılarının profesyonel bir fotoğrafçı gibi çekim yapabilmelerini ve daha fazla ayrıntı yakalayabilmelerini sağlıyor. Cihazın 2,9μm büyük pikselli düşük ışık sensörüne sahip gelişmiş fotoğraf ve video özellikleriyle kullanıcılar geceleri de kaliteli görüntüler yakalayabiliyor. Saniyede 960 kareyle ister gece ister gündüz koşullarında dolgun renklere sahip HD süper ağır çekim özelliği, her saniyeyi 32 kat daha yavaşlatmayı mümkün kılıyor.

Süper geniş açı

16MP 123° süper geniş açılı kamera özelliği sunan TCL PLEX, kullanıcılarının tek bir karede daha fazla içerik yakalayabilmelerini ve böylece her ortamda fotoğraflarına daha fazla ayrıntı sığdırabilmelerini mümkün kılıyor. Akıllı video kayıt özelliği sayesinde TCL PLEX otomatik yakınlaştırma yapabiliyor ve nesnelerin görüntüsünü sabitleyebiliyor. Cihaz bu özelliğiyle hareketli nesneleri takip ediyor ve görüntülerini yakalayabiliyor. Ayrıca dört pikseli görüntü yakalama esnasında bir araya getiren 4’ü 1 arada büyük piksel teknolojisine sahip 24 MP ön kamerası sayesinde çok daha net görüntülerle selfie çekebilmek mümkün hale geliyor.

Akıcı arayüz ve kullanıcı dostu tasarım

Akıcı TCL arayüzüyle kullanıcı dostu bir akıllı telefon olan TCL PLEX, dosyalar arasında kolayca arama yapabilme, işlevsel ve kaydırmalı görüntü silme özellikleriyle geliyor. Cihazda ayrıca kullanım alışkanlıklarına uyum sağlayan “Smart Panel” de bulunuyor. Bu özellikle kullanıcılar akıllı telefonlarını istedikleri şekilde kişiselleştirebiliyor. Qualcomm’un hızlı şarj özelliğini destekleyen TCL PLEX’in bataryasının yarısı 32 dakika içinde şarj edilebiliyor.

Sorunsuz bağlantı

Kullanıcılar bu cihazla TCL yapay zekâ ve nesnelerin interneti ekosisteminden de faydalanabiliyor. Örneğin, TCL PLEX kullanıcıları evrensel uzaktan kumanda ve akıllı televizyon asistanı uygulaması olan TCast ile tam entegrasyon sayesinde seçili TCL akıllı televizyonları kontrol edebiliyor.

Genişleyen ses deneyimi

TCL PLEX ile kullanıcılar bluetooth deneyimini güçlendirmek üzere dört adede kadar bluetooth hoparlöre bağlanabiliyor ya da dört bluetooth kulaklıkla eşleştirme yapabiliyor. TCL PLEX, 3D holografik yüzeye sahip ince tasarımıyla geliyor. TCL PLEX, parlak opal beyaz-obsidyen siyah renkleri ve kompakt tasarımıyla öne çıkıyor.

Ulaşılabilirlik

TCL PLEX, obsidyen siyah ve opal beyaz renk seçenekleriyle 3499 TL’den (önerilen satış fiyatı) satışa sunuluyor.