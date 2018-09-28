The Sinking City ekibi yeni teknolojileri ile İstanbul’u modelledi

Açık dünya tabanlı bir oyunu geliştiren yapımcılar dijital şehir tasarlamanın büyük bir uğraş olduğunu, yapıları yerleştirmek için sokak sokak uğraşmak gerektiğini söylüyor. 1920’lerin Oakmont şehrinde doğaüstü bir sel felaketini konu alan The Sinking City’nin yapımcısı Frogware bu sorun için bir çözüm üretti.

Unreal Engine 4 üzerinden geliştirdikleri bir tool ile Frogware ekibi normalde haftalar süren süreci birkaç saate indirgemeyi başardı. Hala bu tool’u test etmeye devam eden şirket geçenlerde sosyal medya üzerinden takipçilerine, tasarlamaları için birkaç ikonik şehirden birini oylamalarını söyledi.

Ve oylamadan İstanbul birinci çıktı.

Yeni tool’un hızını ve tasarım kesinliğini test etmek için 8 saat içinde ne kadar büyüklükte bir bölge tasarlayabileceklerini görmek isteyen ekip, The Sinking City için önceden tasarlanmış binaları ve İstanbul’un Google Maps görüntülerini kullandı.

Aşağıdaki videodan test sürecini ve birkaç saat içinde tasarlanan üç boyutlu İstanbul’u görebilirsiniz.



Oyun planlandığı gibi 21 Mart 2019’da çıkarıldıktan sonra Frogware tool’u ücretsiz olarak başka şirketler, eğitim kurumları ve hatta hobi için kullanacak olanlara açmak istiyor.

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