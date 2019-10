Türkiye’nin İlk ‘PUBG LITE Survival Masters 4vs4’ Turnuvası’nın Şampiyonu Belli Oldu

PUBG Corporation ve Dijital Sporlar partnerliğinde organize edilen 18.800 TL’lik ödül havuzuna sahip Türkiye’nin ilk PUBG LITE 4vs4 turnuvası PUBG LITE Survival Masters 4vs4 şampiyonu TEAM SOLID oldu! PUBG Corporation, Türkiye’de ilk defa PUBG LITE Survival Masters 4vs4 ile turnuva rekabetini yeni bir boyuta taşıdı ve 4vs4 modunun heyecanını tüm PUBG LITE oyuncularıyla buluşturdu. 21 Eylül’de başlayan PUBG LITE Survival Masters 4vs4 elemeleri 6 Ekim’de tamamlandı. 8 farklı grubun en başarılı 16 takımı büyük finale katılmaya hak kazandı. Büyük Final, 12 Ekim tarihinde tüm takımların katılımıyla gerçekleşti ve bu eşsiz rekabetin final yayını aynı gün https://www.twitch.tv/pubglitetur Twitch kanalında izleyicilerle buluştu.

Büyük Final yayını, Mete “EasterGamersTv” Özbey, Özgür “Rootthegamer” Alagül ve Eraycan “Fedupsamania” Bul’un sunumu, Timurlengx ve Mr.Safa’nın yorumları ile canlı olarak oyunculara aktarıldı.

18.800 TL’lik dev ödül havuzu sunan turnuvada 1. olan TEAM SOLID, NOT FAIR takımını 3-1’lik skorla yenerek 8.000 TL’lik ödülü evine götürdü.

2. olan NOT FAIR 4.000 TL,

3. olan 1907 FENERBAHÇE ESPOR 3.000 TL,

4. olan GOD OF MEA 2.000 TL,

5. olan ATTACK ON PANDAS 1.000 TL,

6. olan ELEMENTO 800 TL’ye sahip oldu.