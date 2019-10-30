Duyduk duymadık demeyin, Warcraft III: Reforged multiplayer betası bu hafta başlıyor! İlk etapta yalnızca orc ve insan ırklarıyla 1v1 ve 2v2 eşleşmeli oyunlar oynanabilecekse de gelecek haftalarda Undead ve Night Elf ırklarının da oynanabilir olacağı ayrıca yeni oyun modlarının ekleneceği belirtiliyor. Önümüzdeki haftalarda oyunun multiplayer betası için davetiyeler gönderilmeye başlanacak. İlk davetiyeler oyunun Spoils of War sürümünü ön sipariş etmiş olanlara giderken ikinci dalgada Warcraft III: Reforged standart sürümü ön sipariş edenler ve çok daha fazla kişiye davetiye gidecek.

Spoils of War Sürümü

Oyunun betasına girmeyi ve herkesten önce oynamayı garantilemenin yanı sıra Spoils of War sürümünde oyuncuları ilave bazı sürprizler de bekliyor. World of Warcraft’ta bir adet Meat Wagon bineği, Heroes of the Storm’da Thrall, Anub’arak, Jaina ve Tyrande kahramanları, Hearthstone’da ise Third War kart sırtı kazandırmanın yanında Spoils of War sürümünden elde edeceğiniz bonuslar şu şekilde:

– Warcraft III: Reforged Kostümleri

– Champion of the Horde Thrall

– Daughter of the Seas Proudmoore

– Fallen King Arthas

– Emerald Nightmare Cenarius

– Overwatch

– Oyuncu simgeleri: Human, Orc, Undead, Night Elf ve Lich King

– Hareketli spreyler: Footman, Grunt, Ghoul ve Archer

Warcraft III: Reforged Blizzard Entertainment’ın 2002 yılında çıkardığı dünyaca ünlü gerçek zamanlı strateji oyununun Warcraft III: Reign of Chaos ve ödüllü eklenti paketi Warcraft III: The Frozen Throne’un baştan aşağı yenilenmiş versiyonudur. Warcraft III: Reforged ile ilgili daha detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.