PUBG Sezon 5, Miramar Güncellemeleri ve Survivor Pass: Badlands ile yayında

PUBG Corporation, en son güncellemesi olan Sezon 5 ve Survivor Pass: Badlands’i canlı sunuculara

çıkardı.

Sezon 5, haritadaki nesneler, arazi ve loot güncellemeleri ile beraber haritaya özel 2.7x etki

alanı olan yeni yerleşik nişan dürbününe sahip Win94 tüfeği dâhil olmak üzere Miramar’da

iyileştirmeler sunuyor.

Cephaneye ya da ilaca ihtiyacı olan oyuncular artık telsiz mesaj sistemi aracılığıyla takım arkadaşından

talep edebilirler ve ihtiyaç duydukları malzemeleri 15 metreye kadar fırlatabilirler. Ayrıca, oyunun

başındaki çatışmalarda ya da tavuk yemeğini kazanmak için düşmanlarınıza yakın dövüş silahları

fırlatabilirsiniz.

Oyun güncellemelerine ek olarak, Survivor Pass yeni ödüller, görevler ve gelişmiş sistemler ile geri

döndü. Survivor Pass: Badlands, oyuncuları acımasız çöl ve eski sakinlerinden esinlenilen bir temayla

kaplı kıyafetler ve silah kaplamalarıyla ödüllendirecek. Ayrıca, oyuncular oyunu normal modda

oynarken bir topluluk olarak savaş alanında beliren diskleri toplayarak Sezon 5 hikâyesinin tanıtım

videosunun bölümlerini açıp ilk kez Miramar’ın tarihine dalabilirler.

5.1 Güncellemesi PC sunucularında yayında ve 29 Ekim’de konsolda çıkacak.

Sezon 5 ile gelen güncellemelerin tam listesine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.