Ürpertici atmosferiyle Pathologic 2’nin demosu yayınlandı

Orta çağın korkulu rüyası veba ile mücadele edeceğiniz karanlık ve ürpertici Pathologic 2 tarafında yeni gelişmeler olduğunu öğrendik. Fragmanı yayınlanan oyunun henüz kesin bir çıkış tarihi olmasa da ilk üç bölümü erken erişime açılmış durumda. Hem de tamamen ücretsiz olarak!

Ice-Pick Lodge tarafından geliştirilen Pathologic oyununun remastered’ı kesmemiş olacak ki oyun (karışıklık olmaması için Pathologic 2 ismiyle) yeniden yapılmaya başlandı. Hikâye tabanlı bir korku oyunu olan Pathologic 2’de bir yandan vebanın pençesindeki şehri kurtarmaya çalışırken bir yandan da kendimiz hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. Ancak herkesi kurtarmak mümkün değil ve zor kararlar vermemiz gerekiyor. Basit bir salgından ibaret olmayan veba insanların hayatlarını teker teker alırken zaman dolmadan bir fark yaratmaya çalışıyoruz.

Pax West’te gösterilen Pathologic 2 Alfa teaser’ı:



Oyunun inceleme sürümünde 12 bölümün sadece 3’ü yer alıyor ve oynanabilir 3 karakterden biri olan Haruspex karakterini canlandırıyoruz. Hastalığın yayıldığı şehirde doğmuş olan karakterimiz cerrah kimliğinin dışında karanlık bir şifacı. Vebalı insanların organ ve sıvılarını alarak bunları satıyor ya da bir tedavi bulabilmek için araştırmalarında kullanıyor.

Hayatta kalabilmek için beslenmeli, susuzluğunuzu gidermeli ve kendinizi fazla yormamalısınız. Hali hazırda hayatta kalma oyunlarının temelinde bu unsurlar olsa da Pathologic 2’de karnınızı doyurmak için geyik peşinde koşmuyorsunuz. En az sizin kadar garip olan şehre uyum sağlayıp doğru ilişkiler kuruyor, hırsızlık yapıp cinayet işliyor, öldürdüğünüz insanları da soyuyorsunuz. Zaten oyuna 3 cesedin arasında, karakterimizin üstü kanla kaplanmış bir şekilde başlıyoruz. Yaptığımız ilk şey ise susuzluğumuzu gidermek için cesetlerin üzerini aramak oluyor. Gerçi ne kadar ileri gideceğiniz size kalmış bir şey.

Sonuçta asıl amaç vebaya karşı insanları kurtarmak.

Üstelik bunun için sadece 12 gününüz var. Saatler sizin aleyhinize işlerken ne kadar tekinsiz olurlarsa olsunlar şehri ve insanları kurtarmanız gerekiyor. Şu an oynanabilir olan inceleme sürümünde ilk 3 günü deneyimleyebilirsiniz. Ancak önceden belirtmeliyim ki henüz geliştirmelerin tamamlanmadığını göz önünde bulundurup buglara hazırlıklı olmalısınız.

Pathologic 2 oynanış teaser’ı:



Karanlık ve gerilim dolu bir atmosfere sahip Pathologic 2 alfayı oynayabilmek için http://www.pathologic-game.com/ adresinden abone olup oyunu indirebilirsiniz. Sizin yorumlarınız oyunun geliştirilip daha da iyi bir hale getirilmesi için oldukça önemli.

Takıldığınız bir yer olursa diye tinyBuildGAMES tarafından yayınlanan walkthrough videosuna göz atabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=4WlX6uAJu_I&list=PL4nWU0IcZ3kh6EIySPGMvrVdM-UMOs3Bx

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